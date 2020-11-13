Россиянам назвали способы защиты домов от вооруженных грабителей

Защитить загородное домовладение от грабителей, в том числе вооруженных, позволяет установка охранных комплексов, качественных дверей и замков, а также заборов по периметру участка. Главные способы защиты от нападений на коттеджи и дачи назвали эксперты компании «Delta Системы безопасности», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты рекомендуют россиянам оборудовать дачи и дома для круглогодичного проживания охранными комплексами, включающими датчики охраны периметра и камеры видеонаблюдения c функцией распознавания движения. Такие системы позволяют узнать о приближении угрозы заранее, либо до пересечения забора, либо при приближении непосредственно к дому.

Кроме того, указывают эксперты, необходимо установить качественные двери и замки и плотно их запирать, независимо от того, находится хозяин дома или нет. Тем самым грабителям усложняется проникновение в дом.

Также рекомендуется повысить сложность доступа на территорию. «Забор, даже высокий, не является преградой, но любое усложнение проникновения на территорию играет на руку хозяевам, так как выигрывает им время на реакцию и принятие решения», — поясняют в Delta.

В случае, если грабитель все-таки проник на территорию, специалисты советуют действовать «спокойно и хладнокровно». Нужно запереть все двери и окна, нажать тревожную кнопку (если она есть), укрыться в хозяйственных постройках, оповестить о происходящем как можно большее число людей — сотрудников правоохранительных органов, друзей и соседей.

«Если укрыться не удалось, то ни в коем случае не рекомендуется вступать в открытый конфликт со злоумышленниками, главная задача — тянуть время до приезда полиции или службы быстрого реагирования», — заключают эксперты.

Ранее сообщалось, что в 2020 году число вооруженных нападений на жителей коттеджей и частных домовладений в России выросло на 31 процент. По данным аналитиков, в 2019-м количество вооруженных нападений составляло 0,53 процента от общего числа вызовов охраны (то есть каждый 190-й вызов), а в 2020 году — 1,61 процента (каждый 62-й вызов).

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