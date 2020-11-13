В России резко выросло число вооруженных нападений на загородные дома

В 2020 году число вооруженных нападений на жителей коттеджей и частных домовладений в России выросло на 31 процент, говорится в исследовании, подготовленном компанией «Delta Системы безопасности».

По данным аналитиков, в 2019-м количество вооруженных нападений составляло 0,53 процента от общего числа вызовов охраны (то есть каждый 190 вызов), а в 2020 году — 1,61 процента (каждый 62 вызов). Таким образом, доля преступлений данного типа увеличилась втрое, при этом речь идет именно о случаях, когда хозяева находились внутри дома.

Чаще всего нападают на загородные дома в Кургане, на втором месте — Уфа, далее следует Екатеринбург, замыкают топ-5 городов с наибольшем числом вооруженных нападений Тамбов и Новосибирск. По типу вооружения лидируют ножи и топоры, далее следуют арматура, травматическое и огнестрельное оружие.

«Социальная напряженность, рост числа безработных, падение реальных доходов, несостоявшиеся отпуска и многое другое, к чему привела пандемия коронавируса, порождают агрессию и рост преступности», — поясняют эксперты Delta.

Ранее, в мае, россиянам дали рекомендации по защите от грабителей. Предотвратить налет или выиграть время помогут хорошие дверные замки и «тревожная кнопка». При нападении нужно немедленно вызвать полицию, назвав причину вызова, адрес и свое имя. Жители первых этажей или частных домов должны попытаться покинуть помещение через окно или запасной вход.

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