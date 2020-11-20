Названа средняя стоимость коттеджа в Подмосковье

Средний бюджет сделки при приобретении коттеджа в Подмосковье по итогам третьего квартала 2020 года составил примерно 17 миллионов рублей. При этом средняя стоимость реализации объектов всех форматов жилой недвижимости выросла с 3,2 миллиона рублей в 2019-м до 3,8 миллиона рублей в текущем году. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Самыми популярными на первичном рынке специалисты назвали УБП (участки без подряда) — на их долю пришлось 79 процентов сделок при средней цене в 1,5 миллиона рублей. Далее идут коттеджи (10 процентов), квартиры в малоэтажных домах (7 процентов спроса, 4,4 миллиона рублей), таунхаусы (3 процента, 17 миллионов рублей) и дуплексы (1 процент спроса).

Если рассматривать ключевые характеристики лотов, востребованных на «первичке», то средняя площадь купленного коттеджа составила 191,6 квадратного метра, таунхауса — 178,3 «квадрата», квартиры в «малоэтажке» — 47,9 «квадрата», УБП — 9,8 сотки.

В целом число сделок на «загородке» увеличилось на 36 процентов за год. По мнению риелторов, интерес покупателей именно к коттеджам, а не к дачным домикам, объясняется пандемией коронавируса. Россияне стараются найти благоустроенное загородное жилье, где можно с комфортом жить и работать в любое время года, тогда как дачи в садовых товариществах могут такое предложить только в летний период. Дальнейшая ситуация со спросом будет зависеть от ограничительных мер, вводимых в регионе.

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