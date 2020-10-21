Специалисты российской базы объектов недвижимости «Мир квартир» провели исследование и пришли к выводу, что с лета 2020 года в России подорожали загородные дома и дачи. В материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», указано, что причиной такой динамики стал повышенный спрос на объекты из-за пандемии коронавируса.

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Эксперты проанализировали показатели за июль-сентябрь в 85 регионах страны, распределив их в рейтинге темпов увеличения стоимости. Так, за третий квартал года загородная недвижимость сильнее всего подорожала в Туве (на 33,3 процента), в Ульяновской области (почти на 27 процентов), Ямало-Ненецком автономном округе (более чем на 25 процентов), а также в Астраханской, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областях.

Снижение стоимости коснулось Кабардино-Балкарии (на 15,3 процента), Воронежской (на 11,6 процента) и Самарской (более чем на 10 процентов) областей, а также Крыма (на 11 процентов) и Севастополя (на 10,8 процента). Раньше для последних двух регионов такая динамика в летние месяцы была нехарактерна. «Произошло это из-за того, что начало курортного сезона было отложено в связи с ограничениями из-за пандемии, а в разгар сезона поток туристов был снижен», — пояснили аналитики.

Ранее «Мир квартир» выяснил, что вторая волна коронавируса подняла стоимость аренды российских дач и загородных коттеджей. Начиная с октября 2019 года, ставки в среднем выросли более чем на семь процентов. В компании отметили, что такой рост был ожидаемым, так как в период пандемии большинство людей смогли работать удаленно, что увеличило популярность загородных участков.

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