Вторая волна коронавируса увеличила стоимость российских дач

Российская база объектов недвижимости «Мир квартир» провела исследование и выяснила, что стоимость аренды дач и загородных коттеджей в стране увеличилась из-за второй волны коронавируса. Согласно материалам, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», начиная с октября 2019 года ставки в среднем выросли более чем на 7 процентов.

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Эксперты проанализировали рынок аренды недвижимости в 80 регионах, ранжировав их по темпам увеличения ставок. Так, сильнее всего съемное загородное жилье подорожало в Республике Алтай (на 49 процентов), в Костромской (44 процента) и Новгородской (43,8 процента) областях, а также в Ингушетии, Ярославской области, Удмуртии и Мордовии. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там стоимость аренды домов повысилась соответственно на 8,5 и 4,9 процента.

Как отметили аналитики, ставки аренды выросли не во всех российских регионах. Стоимость найма дач и загородных домов упала в Камчатском крае (более чем на 25 процентов), в Кабардино-Балкарии (на 21,3 процента), а также в Ставропольском крае, Новосибирской, Воронежской, Кемеровской областях, в Марий Эл и Башкирии.

В «Мире квартир» указали, что рост ставок аренды загородной недвижимости был ожидаемым: во время пандемии большинство людей получили возможность работать удаленно, из-за чего популярность дач увеличилась. «Если пандемия затянется или после второй волны наступят третья и четвертая, мы увидим массовую смену арендных квартир на дома», — заключили специалисты.

Весной 2020 года сообщалось, что из-за коронавируса жители Москвы стали задумываться о приобретении участков в Подмосковье. Так, в апреле спрос на дачи вырос более чем на 37 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц в 2019 году. Эксперты рассказали, что раньше покупатели стремились приобрести жилье ближе к столице, однако в период пандемии тенденция поменялась.

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