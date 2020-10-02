Россияне начали уезжать из Москвы

Член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов поделился результатами своего исследования, согласно которым россияне начали активно уезжать из Москвы. Он рассказал, что город столкнулся с новой тенденцией около трех лет назад. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По подсчетам Соколова, в 2018 году столицу покинули примерно 30-50 тысяч человек. По мнению эксперта, это поразительные цифры, так как на протяжении десятков лет в столицу стабильно приезжало от 100 до 200 тысяч человек в год. Он связывает это с периодом экономического развития, когда россияне стремились в мегаполисы. Подобную ситуацию описывают как «обескровливание города».

Такие показатели связывают с развитием возможностей удаленной работы на рынке труда, где ситуация усугубилась на фоне пандемии коронавируса. Соколов считает, что отток населения благоприятно скажется на состоянии регионов. «Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе. На самом деле не надо пытаться перевезти Газпром, но можно попытаться перевезти сотрудников Газпрома», — отметил специалист.

В июне этого года эксперты в сфере недвижимости заявили об увеличившемся желании жителей Москвы переехать в область. Летом интерес к приобретению участков в Подмосковье вырос почти на 40 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Специалисты связывают рост с пандемией и отмечают, что раньше потенциальные покупатели искали квартиры ближе к столице.

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