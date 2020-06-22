Россияне задумались о переезде в Испанию

Россияне задумались о переезде на постоянное место жительства (ПМЖ) в Испанию. Спрос на недвижимость страны за последние три месяца увеличился вдвое. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Alegria, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Раньше покупатели с достатком выше среднего приобретали квартиры и виллы для временного проживания: приезжали по туристической визе на срок до трех месяцев, а остальное время сдавали жилье в аренду. Однако в настоящее время больше половины всех обращений россиян связаны именно с переездом на ПМЖ.

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Наибольшей популярностью на данный момент пользуется преимущественно бюджетная (от 20-30 тысяч евро) недвижимость, а также жилье среднего класса (в среднем 70-100 тысяч евро) в районах со всей необходимой инфраструктурой для ПМЖ (близость к школам, торговым центрам). Вырос интерес и к домам с участками, в том числе и в сельской местности.

Чаще всего клиенты агентства отдают предпочтение городу Аликанте в автономном сообществе Валенсия. Здесь хорошо развита инфраструктура и есть много перспектив для трудоустройства и развития бизнеса, отмечают эксперты. Также россияне активно бронируют апартаменты для отдыха на август-сентябрь 2020 года.

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