Подсчитаны шансы москвичей обменять «двушку» на жилье за границей

Специалисты по недвижимости подсчитали шансы москвичей обменять двухкомнатную квартиру в столице на жилье за границей. В результате сделки можно обзавестись недвижимостью на излюбленных россиянами курортах. Об этом говорится в материале компании Homeapp, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
Для расчетов брали московскую квартиру площадью 56 квадратных метров и стоимостью 152 тысячи долларов (примерно 10,5 миллиона рублей). Если продать подобное жилье, то можно купить, например, трехкомнатные апартаменты-бунгало в Торревьехе (Испания). Лот расположен в жилом комплексе, здесь есть частный садик с террасой, бассейн и парковка.
Также обменявшим свою недвижимость москвичам доступен таунхаус в городе Пафос (Кипр). Внутри три спальни, есть балкон с видом на море и бассейн. На территории комплекса много зелени: ландшафтные сады и насаждения фруктовых деревьев. Реально купить и квартиру в городе Свети-Влас (Болгария). «Трешка» с видом на море находится в 20 метрах от пляжа.
Ранее Италия возобновила после карантина свою акцию «Дом за 1 евро». Первой в программе стала коммуна Чинкуэфронди, расположенная в регионе Калабрия. Район получил статус свободного от COVID-19.