Дом
 
Последние новости
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Число зараженных коронавирусом в США превысило 2 миллиона
Немолодая сиделка бросила работу и получила сотни евро за эротические снимки
Названа вероятность создания успешной вакцины от коронавируса
В Минздраве рассказали о сроках лечения Ефремова от предполагаемого алкоголизма
Панин заступился за Ефремова
Отец получил интимные фото от подруги дочери и устыдился
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Лидер «Ласкового мая» счел половину российских звезд алкоголиками и наркоманами
Новости партнеров

Италия возобновила продажи домов за 1 евро

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Эпидемия коронавируса нанесла существенный ущерб итальянскому рынку недвижимости, однако после снятия ограничений в стране он постепенно начал восстанавливаться. Коммуна Чинкуэфронди, расположенная в регионе Калабрия, стала первой, где возобновились продажи домов стоимостью 1 евро. Об этом сообщает CNN travel.

Власти муниципалитета заявили о победе над инфекцией и выразили надежду, что статус «свободного от COVID-19» места поможет привлечь новых людей и решить демографическую проблему. Дело в том, что молодые люди вынуждены покидать эти места в поисках работы. В результате население сокращается, а деревни вымирают.

По словам мэра Чинкуэфронди, ситуация настолько серьезная, что план по спасению коммуны получил кодовое название «Операция красота». Поиск новых владельцев домов является неотъемлемой частью программы реконструкции разрушенных частей муниципалитета. Этому способствует положительная эпидемиологическая обстановка — в Чинкуэфронди не зафиксировано ни одного случая заражения среди жителей. Сам регион также считается наиболее безопасным в Италии с точки зрения возможности распространения инфекции.

Единственное требование, которое предъявляется покупателям, — это необходимость отремонтировать купленное здание в течение трех лет. В других регионах обычно требуется оставить залог в размере пяти тысяч евро. Если условия не выполнены, то деньги не возвращаются. В Чинкуэфронди система действует немного иначе. Покупатель платит только один сбор размером в 250 евро, пока идут реставрационные работы. Если в течение трех лет они не завершатся, то владелец дома будет оштрафован на 20 тысяч евро, однако первоначальный взнос не заберут в пользу государства.

В начале этого года распродажа домов по цене в 1 евро началась в коммуне Бизачча. Тогда на продажу выставили 90 исторических зданий. «Новичков здесь балуют и заботятся о них. Мы хотим, чтобы это место снова засияло», — сказала заммэра города.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Cinquefrondi: the 'Covid-free' Italian town selling $1 houses
Россияне потратились на недвижимость в Турции
Иностранцы бросились скупать жилье в пострадавшей от коронавируса Италии
На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро
Другие материалы рубрики
Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
22:0110 июня

Покупателям квартир в Москве пообещали скидки

20:1310 июня

В российской многоэтажке в аномальную жару включили отопление

19:1810 июня

Ариана Гранде купила дом с семью ванными и сэкономила

Дом00:0227 мая

Уж лучше вы к нам

Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
17:3710 июня

Нью-Йорк решили завесить надписями про темнокожих

16:4310 июня

У депутата Госдумы нашли незаконный отель в Москве

14:5810 июня

Россиян задумали обязать платить за лавочки и детские площадки

Дом00:0120 мая

Не все включено

Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
14:1210 июня

В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

13:0410 июня

Россиянам пообещали цифровую ипотеку

12:2410 июня

Москвичи установили ипотечный рекорд

Россия
Собянин отменил режим самоизоляции и пропуска
Куда можно будет ходить и какие ограничения остаются?
Настя Рожкова«Мне очень страшно, но еще больше я устала от боли»
Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике. Нужна помощь
«Трупы лежали в несколько слоев»
Войны, катастрофы, репрессии, коронавирус: что и как меняло отношение россиян к смерти
«Родителям я не рассказываю, чтобы не переживали»
Почему россияне идут в волонтеры и помогают людям в эпоху коронавируса
Все материалы
Мир
Борис Джонсон снял «запрет на секс»
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Ведущий инфекционист развеял заблуждение ВОЗ о передаче коронавируса
В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле
Перешли Иордан
Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
Продажи российской нефти рухнули
На здоровье
Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры
Главный конкурент «Газпрома» пострадал из-за нефти
Российской экономике предрекли быстрое выздоровление после пандемии
«МегаФон» и Booking.com запустили совместную акцию
Климатическое оружие
Европа нацелилась на мировое господство. Ей помогут экология и коронавирус
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
Пойманный ФСБ с бомбами российский школьник оказался психически больным
Ефремова под домашним арестом проконтролирует прокуратура
Россиянин организовал нелегальную оружейную мастерскую и попался ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Илон Маск назвал главную цель SpaceX
«Он едва успел покинуть самолет»
 
Обнаружена причина проникновения коронавируса в мозг
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
Российский генерал прокомментировал гипотетический удар США по Сибири
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Все материалы
Спорт
Тактаров высказался об устроенном Ефремовым смертельном ДТП
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Стало известно о пробах бойца Волкова на роль сына Ивана Драго
Российский футбол вернется на бесплатное телевидение
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Роналду заработал миллионы в Instagram
Майк Тайсон и Крис Джерико«Боги войны разбудили меня»
Майк Тайсон напомнил о себе безумными выходками. Зачем он решил снова удивить фанатов?
Все материалы
Культура
Версию жены Ефремова о влиянии снотворного на актера во время аварии оценили
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера «из каких-то органов»
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
«Колхоз — это то, что нам нужно»
Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
Гузеева осадила жениха на «Давай поженимся!» из-за симпатии к Панину
Все материалы
Ценности
Популярные модели массово снялись в откровенных образах для Vogue в изоляции
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Gucci выпустил «бабушкины» тапки с мехом за десятки тысяч рублей
«Если заболею и умру, то хоть красивым»
Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания
Описаны изменения индустрии моды в эпоху постпандемии
«Мы же так старались»
Самую молодую миллиардершу в мире лишили титула. Как ей удалось убедить весь мир в своем богатстве?
Невеста раскрыла способ быстрого похудения к свадьбе
Все материалы
Путешествия
В Крыму откроют все санатории и отели
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россиянам пообещали «неотвратимо приближающийся» отдых за границей
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россияне приготовились путешествовать по стране без страха перед коронавирусом
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Названы доступные для россиян направления для отдыха
Все материалы
Из жизни
Мужчина купил восемь одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Загадочное существо с пугающе огромными глазами оказалось лососевым королем
«Вы будете править миром»
Как поддельный Гитлер вымогал у бедняков деньги на невидимые космолеты и захват Галактики
Мужчина сбросил 37 килограммов и раскрыл свой секрет похудения
«Я чувствовал, что реальность вокруг меня меняется»
Как ученый исследовал обманщиков и понял, что сам попал в центр заговора, и все вокруг — ложь
Занятия спортом излечили женщину от смертельной болезни
Все материалы
Китайский Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»
Тест: угадай машину по рисунку фонарей
Прокачиваем когнитивные функции и интуицию
Компания Bentley выпустила часы по цене Lada Granta
Старинные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас
Девять способов прикоснуться к истории на любой вкус и кошелёк
«КамАЗ» поможет собирать лимузины Aurus
Беспилотники Яндекс: что нового?
Сотрудничество с Hyundai и новое поколение яндексовского автопилота
На видео сняли тысячи брошенных под открытым небом суперкаров
Все материалы
Дом
Бывшая возлюбленная Аршавина показала новый дом
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Уж лучше вы к нам
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы