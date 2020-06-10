Россияне потратились на недвижимость в Турции

С начала 2020 года российские граждане потратили на недвижимость в Турции в общей сложности более двух миллиардов рублей, следует из материалов агрегатора Turk.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Спрос на турецкое жилье со стороны россиян растет три месяца подряд, начиная с февраля, отмечают эксперты. Чаще всего выходцы из России выбирают для покупки квартиры средней ценовой категории в домах, расположенных неподалеку от моря. Суммы сделок составляют от 50 до 80 тысяч евро (3,9-6,2 миллиона рублей).

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«Также спросом пользуется жилье экономкласса, к которому можно отнести квартиры-студии, квартиры большей планировки старого жилого фонда, квартиры в новостройках, но при этом расположенные на значительном расстоянии от моря и пляжей», — уточняют аналитики.

По их данным, большинство россиян на турецком рынке недвижимости — граждане, проживающие в регионах Центральной России и в столичных городах. Всего в период с января по апрель они приобрели в Турции 824 объекта.

Ранее в июне сообщалось, что коронавирус и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

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