Раскрыто влияние карантина на стоимость жилья в Италии

Пандемия коронавируса пока не оказала значительного влияния на стоимость жилья в Италии, но национальный рынок недвижимости определенно подвергся некоторым изменениям за последние несколько месяцев. Об этом пишет The Local со ссылкой на данные, раскрытые аналитиками.

По подсчетам экспертов онлайн-базы недвижимости Idealista, в мае 2020-го цены на жилье в Италии даже увеличились — на 0,3 процента по сравнению с апрельским показателем. За последние три месяца рост составил 0,6 процента. Ценовая динамика сильно разнится в зависимости от региона, но общая картина такова: в 63 из 110 крупнейших городов Италии стоимость жилья выросла, в шести не изменилась, в остальных снизилась. В экономической столице страны — Милане — недвижимость в мае подешевела на 0,8 процента.

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Некоторые участники рынка отмечают, что потенциальные покупатели жилья в 2020-м переориентировались с городской недвижимости на загородную — во многом из-за коронавируса. Но многие полагают, что пока слишком рано давать оценку влиянию карантина на рынок недвижимости.

«COVID-19 определенно изменил рыночные условия, хотя цены на недвижимость пока стабильны. Спрос есть, но нужно адаптироваться к существующим обстоятельствам, чтобы достичь прежних темпов продаж», — заявил The Local глава исследовательского отдела Idealista Винченцо де Томмазо.

Итальянские риелторы между тем констатируют, что многие их клиенты в настоящее время предпочитают виртуальные просмотры объектов реальным. Кроме того, люди стали искать более просторное жилье с индивидуальными зонами отдыха на свежем воздухе.

Ранее, в мае, сообщалось, что пандемия коронавируса не помешала иностранцам искать жилье для покупки в Италии. В целом из-за COVID-19 внутренний и внешний спрос на недвижимость в стране снизился, но доля нерезидентов на рынке увеличилась.

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