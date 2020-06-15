Дом
 
Последние новости
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Стало известно о полученных в аварии травмах Ефремова
Еще одна страна Европы открылась для туристов
Россияне устроили рукопашные бои на самодельном плоту
Найден способ защиты от коронавируса в кишечнике
Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»
России и США предсказали новую ядерную гонку
Дочь звезды кантри Хэнка Уильямса-младшего погибла в аварии
В Москве Ferrari влетел в столб перед полицейскими и попал на видео 
Новости партнеров

Раскрыто влияние карантина на стоимость жилья в Италии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Пандемия коронавируса пока не оказала значительного влияния на стоимость жилья в Италии, но национальный рынок недвижимости определенно подвергся некоторым изменениям за последние несколько месяцев. Об этом пишет The Local со ссылкой на данные, раскрытые аналитиками.

По подсчетам экспертов онлайн-базы недвижимости Idealista, в мае 2020-го цены на жилье в Италии даже увеличились — на 0,3 процента по сравнению с апрельским показателем. За последние три месяца рост составил 0,6 процента. Ценовая динамика сильно разнится в зависимости от региона, но общая картина такова: в 63 из 110 крупнейших городов Италии стоимость жилья выросла, в шести не изменилась, в остальных снизилась. В экономической столице страны — Милане — недвижимость в мае подешевела на 0,8 процента.

Некоторые участники рынка отмечают, что потенциальные покупатели жилья в 2020-м переориентировались с городской недвижимости на загородную — во многом из-за коронавируса. Но многие полагают, что пока слишком рано давать оценку влиянию карантина на рынок недвижимости.

«COVID-19 определенно изменил рыночные условия, хотя цены на недвижимость пока стабильны. Спрос есть, но нужно адаптироваться к существующим обстоятельствам, чтобы достичь прежних темпов продаж», — заявил The Local глава исследовательского отдела Idealista Винченцо де Томмазо.

Итальянские риелторы между тем констатируют, что многие их клиенты в настоящее время предпочитают виртуальные просмотры объектов реальным. Кроме того, люди стали искать более просторное жилье с индивидуальными зонами отдыха на свежем воздухе.

Ранее, в мае, сообщалось, что пандемия коронавируса не помешала иностранцам искать жилье для покупки в Италии. В целом из-за COVID-19 внутренний и внешний спрос на недвижимость в стране снизился, но доля нерезидентов на рынке увеличилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
What will happen to house prices in Italy after the coronavirus crisis?
Коронавирус оказался бессилен перед скупающими жилье за границей россиянами
Продавцы жилья в Испании отказались снижать цены из-за пандемии
Российский миллиардер купил ультрадорогой дом в закрытом на карантин Лондоне
Европе предрекли масштабное падение цен на жилье
Другие материалы рубрики
Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
09:33Сегодня

Москвичи отказались доплачивать за красивые виды из окон

00:01Сегодня

Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии

13:0614 июня

Названа минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге

Дом00:0227 мая

Уж лучше вы к нам

Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
10:1014 июня

Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги

17:1213 июня

Женщина обнаружила неожиданное послание на старых обоях во время ремонта

13:1013 июня

Россиянам отказали в скидках на жилье

Дом00:0120 мая

Не все включено

Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
17:5812 июня

Домработница обокрала топ-менеджера «Газпрома» на десятки тысяч долларов

14:0512 июня

Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение

19:2611 июня

Жизнь в огромном особняке стала испытанием для его владельца

Россия
«Если бы с ними расправились, не было бы "Норд-Оста", Беслана»
25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм
«Страну мы потеряем, а вы станете бедными и никому не нужными»
30 лет назад Россия объявила о независимости. Как это было?
«Постепенно наступила гармония»
Коронавирус запер россиян в их домах и квартирах. Почему многие из них были этому только рады?
«Зачем вы вообще такого ребенка спасали?»
Кардиохирург из Петербурга делает уникальные операции детям. Теперь его хотят уволить
Все материалы
Мир
Пекинские чиновники лишились работы из-за вспышки коронавируса
«Это настоящий отрезвляющий душ»
Почему пандемия коронавируса позволит взглянуть на мир по-новому
Северная Корея объявила о военном возмездии Сеулу за оскорбление власти
«Мы получили отрезвляющий удар»
Как пандемия коронавируса изменит взгляд людей на мир
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Все материалы
Бывший СССР
Украина открыла границу с ДНР и ЛНР
Дело семейное
Как отношения с детьми расшатывают и укрепляют политические режимы в Средней Азии
Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки
Лукашенко отправил правительство в отставку
Что заставило президента Белоруссии устроить зачистку кабинета министров перед выборами
Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания
Кто на старенького?
В Белоруссии арестован главный конкурент Лукашенко на выборах. Кто еще готов бросить ему вызов?
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Все материалы
Экономика
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
«Я купил фьючерсы, отошел на кухню, вернулся, смотрю — уже все»
Простые россияне пытались заработать на нефти. Одно решение биржи оставило их без гроша
Цены на нефть рухнули
«Толчок, которого давно не хватало»
Мировая экономика готовится выйти на новый уровень развития. Все из-за коронавируса
Оценены сроки возвращения российской экономики к «докоронавирусному» росту
Лекарства под контролем
Российские участники фармрынка рассказали о готовности к маркировке лекарств
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Все материалы
Силовые структуры
«Это все, конечно, чудовищно»
Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы
«Мы всех обязательно вылечим»
Советский Союз прославился карательной психиатрией. Что стало с ней в современной России?
Все материалы
Наука и техника
Властелин небес
 
Первый батут
Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX
«Слухи подпитывали страхи»
Почему Сталин скрывал от народа правду о Великой Отечественной войне
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпиаду
«Эта травма со мной навсегда»
Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
В IIHF рассказали о преимуществах Швейцарии в борьбе за чемпионат мира по хоккею
Макгрегор снова объявил о завершении карьеры
Ирландский боец третий раз за четыре года заявляет об уходе из спорта
Украинскому футболисту предрекли превосходство над вратарем «Реала»
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
«Мы не животные, мы люди!»
Звезды спорта в ярости из-за смерти чернокожего в США. Они борются с вандалами и требуют перемен
Все материалы
Культура
«Если посадят, буду носить передачки»
Как страна, друзья и семья отреагировали на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы
На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон
«Ресурсы ограничены, а износ неизбежен»
Что заставляет тело стареть и как отодвинуть смерть?
Все материалы
Интернет и СМИ
Друзья маньяков описали их поведение до совершения преступлений
«Это жизнь. Реальная жизнь»
Бойкая пенсионерка стала звездой YouTube из-за драмы с пьющим мужем. Почему это смотрят миллионы?
Американка не поверила темнокожему собственнику жилья и опозорилась
Крик души
Катастрофы, протесты и попытки человечества познать себя на снимках лучших фотографов мира
Познер порассуждал о стоящем за раскруткой скандала вокруг Ефремова режиссере
«Лупят только жертву»
Как шоу «Давай поженимся» превратилось в сеансы травли и почему всех это только веселит
У «Русского Пионера» появился новый акционер
Все материалы
Ценности
Модный журнал показал голую грудь самой перспективной российской модели
Тупак ШакурПод покровом
Как обычная вещь российской бабушки оказалась популярна среди богатых и знаменитых мужчин
Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю
Модель Victoria's Secret снялась в трусах для обложки модного журнала
Сестра Кардашьян потолстела во время изоляции и показала старое фото в бикини
«Тысячи баксов на запястье, когда твой отец управляет страной»
Как развлекались жена и дети африканского диктатора, пока его народ голодал
Все материалы
Путешествия
Россияне массово устремились на отдых в Сочи и Крым
Китай назвал условие возобновления транспортного сообщения с Россией
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Показано убранство роскошной яхты создателя Microsoft за 300 миллионов евро
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Мужчина выстрелил в тещу и передумал совершать самоубийство
Женщина сбросила 13 килограммов за полгода и раскрыла секрет мотивации
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Пассажир забыл в вагоне поезда мешок с золотом
«Я чувствовал себя секретным агентом»
Бармен украл миллионы и четыре месяца жил как богач. Совесть и страх заставили его сдаться
Подростки прибрались в сарае дедушки и нашли бомбу времен Второй мировой войны
«Здесь думают, что русские суеверные»
История россиянки, которая переехала в Германию и стала спасать жизни
Все материалы
Volkswagen начал продажи пикапа больше «Газели-NEXT»
Забытые концепты: Toyota F101
Прообраз Toyota Celica, который заглянул слишком далеко в будущее
Продаётся идеальная BMW 7-Series 1992 года с пробегом 776 километров
Посмотрите на экстремальный тюнинг Subaru
Любая раллийная Impreza покажется скромной на фоне этих монстров
Объявлена дата премьеры нового Ford Bronco
Родстер «Крым»: сделано в России
Видео: новый российский спорткар по цене Лады
Для Chevrolet Corvette сделали карбоновую крышку мотора
Все материалы
Дом
Москвичи отказались доплачивать за красивые виды из окон
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Названа минимальная стоимость квартиры в Санкт-Петербурге
Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги
Все материалы
Нацпроекты
Найден способ развития российского экспорта
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Назван срок строительства аэропорта на космодроме Восточный
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Музей в селе Сростки получит мультимедиагид с технологией дополненной реальности
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Лесхозы Татарстана получили 23 единицы техники в рамках нацпроекта «Экология»
Все материалы