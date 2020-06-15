Иностранцы приготовились скупать недвижимость в Греции

В Греции заговорили о постепенном восстановлении активности на национальном рынке недвижимости. Возможностями приобретения жилья в стране интересуются как сами греки, так и иностранцы, сообщает Ekathimerini.com.

Пока спрос не выливается в реальные сделки: большинство интересантов просто изучают рынок, готовясь скупать подходящие объекты. Как подсчитали эксперты греческой онлайн-базы недвижимости Spitogatos, в мае число иностранных посетителей сайта возросло на 30 процентов по сравнению с показателем годичной давности. Наибольшую активность проявляли граждане Германии, Великобритании, США, Австралии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Канады.

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Чаще всего иностранцы интересуются недвижимостью в Глифеде (южный пригород Афин), Салониках и на островах Парос, Санторини и Родос. 70 процентов из них хотят приобрести жилье, 15 процентов — арендовать, 8 процентов ищут земельные участки. Около 3 процентов ориентируются на рынок коммерческой недвижимости.

Ранее в июне сообщалось, что коронавирус и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежных квадратных метров. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

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