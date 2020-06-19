Волочкова задумала переезд в провинцию

Российская балерина Анастасия Волочкова задумалась о переезде в провинцию, в Астрахань. Танцовщица посетила город, чтобы проведать квартиры, приобретенные ею ранее в одном из местных жилых комплексов. Деталями поездки звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Волочкова восхитилась достопримечательностями города и личными качествами астраханцев. «На набережной в Астрахани, у подножия моих квартир. Астрахань такой светлый город! И люди замечательные! Поскольку у меня тут есть своя недвижимость, я подумываю переехать жить в этот солнечный город! А танцевать буду в Оперном театре. И зал балетный будет построен в этом комплексе», — написала она.

«Мне так нравится этот солнечный город! Люди! Рыбалка! Лотосы! Театр! Кремль! Я переезжаю сюда жить! Будем соседями», — добавила балерина.

В конце марта Волочкова выказала довольство жизнью в самоизоляции. Она также поделилась с подписчиками деталями юности, проведенной в неблагоприятных квартирных условиях.

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