Высмеивающий Гузееву Гарик Харламов переключился на Волочкову

Резидент Comedy Club Гарик Харламов, известный в том числе регулярным высмеиванием в соцсети ведущей телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой, переключился на российскую балерину Анастасию Волочкову. В публикации в Instagram он предложил поклонникам разгадать ребус.

«Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке?» — написал комик в описании к посту. Изображение состояло из трех фотографий: вола, женской попы и автомобиля ВАЗ. В результате по замыслу Харламова поклонники должны собрать из этих слов фамилию танцовщицы.

Разминка. Какая звезда зашифрована в этой загадке ? Фото опубликовано @garikkharlamov

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В комментариях многие положительно оценили юмор автора. Некоторые сразу угадали, что на Харламов зашифровал Волочкову, другие в шутку оставляли фамилии других звезд российского шоу-бизнеса. Сам Харламов позже подтвердил, что правильный ответ — Волочкова.

Харламов нередко высмеивает российское телевидение. Обычно он регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» Однако недавно резидент Comedy Club поглумился над другим проектом Первого канала, ток-шоу «Время покажет».

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