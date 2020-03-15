Оскорбившую журналистку Волочкову оправдали особенностями ее характера

PR‐директор Анастасии Волочковой Наталья Ракицкая извинилась перед оскорбленной балериной журналисткой и попыталась оправдать подопечную, сославшись на особенности ее характера. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Ракицкая объяснила что Волочкова ответила грубо, так как «только проснулась» и не разобралась в ситуации. «Она только проснулась, и сразу ваша эсэмэска, вот и реакция такая, понимаете. Дело в том, что Анастасия не смотрела передачу про эту жену блогера, ее это мало интересует, она даже не знает этой проблемы, понимаете, а вы ее спрашиваете, она не поняла, в чем дело», — отметила PR‐директор.

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Тем не менее, Ракицкая осудила балерину за оскорбления внешности корреспондентки и «сделала ей замечание». Она объяснила, что Волочкова находилась «в эйфории своего счастья». «Вы ей звоните или пишете, она, не разбираясь, начинает крушить, это у нее характер такой», — добавила она и подчеркнула, что бывшей приме Большого театра показалось, что у журналистки есть к ней личные претензии.

Ранее сообщалось, что в ответ на вопрос журналистки «Говорит Москва» о вечеринке с сухим льдом Анастасия Волочкова разразилась оскорблениями. Вопрос об опасности сухого льда балерина оставила без ответа. «Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленых, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тети», — отметила Волочкова.

До этого балерина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлена вечеринка с сухим льдом в ресторане. Под роликом, который посмотрели более 90 тысяч человек, появились гневные комментарии — праздник балерины напомнил пользователям вечеринку с участием блогера Катерины Диденко, закончившуюся смертью нескольких человек из-за сухого льда.

28 февраля знаменитый блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в банном комплексе в честь дня рождения. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили в желании «похайповать».

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