Волочкова назвала «недолюбленной тетей» спросившую ее о сухом льде журналистку

Анастасия Волочкова назвала журналистку радиостанции «Говорит Москва», спросившую ее о вечеринке с сухим льдом, «недолюбленной тетей». Об этом сообщает редакция радиостанции.

Балерина заявила, что ей постоянно устраивают подобные сюрпризы. «У меня, моя хорошая, праздник каждый день, и я любима мужчинами, мне они праздник устраивают реально каждый день. С цветами, с подношениями, с сухим льдом, с мокрым. Пишут мне на лепешке мое имя, Анастасия, тмином», — написала Волочкова журналистке.

После этого бывшая прима Большого театра начала оскорблять сотрудницу радиостанции. Волочкова отметила, что ей незнакомо имя журналистки и сделала унизительную ремарку о ее внешности.

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Вопрос об опасности сухого льда Волочкова оставила без ответа. «Это вещество, сухой лед, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество знаете для кого? Для вас, завистниц, недолюбленых, страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин. Вы же недолюбленные тети», — отметила балерина. Она добавила, что сама считает себя опасностью для «страшных женщин», поскольку привлекает всех лучших мужчин.

Редакция «Говорит Москва» заявила, что балерина удалила оскорбительные аудиосообщения из переписки с журналисткой в WhatsApp, однако файлы имеются в распоряжении радиостанции.

Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлена вечеринка в ресторане. Над столом виден пар от сухого льда. Под роликом, который посмотрели больше 89 тысяч человек, появились гневные комментарии — праздник балерины напомнил пользователям вечеринку с участием блогера Катерины Диденко, закончившуюся смертью нескольких человек из-за сухого льда.

28 февраля популярный блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в бане в честь своего дня рождения. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили ее в желании «похайповать».

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