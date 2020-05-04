Гарик Харламов поглумился над «передергиваниями» на Первом канале

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поглумился в Instagram над ток-шоу «Время покажет», которое выходит на Первом канале. Комик выбрал фрагмент, в котором ведущий шоу Артем Шейнин упрекает гостя студии в том, что тот передергивает, но тот утверждает обратное. В десятисекундном отрывке слово «передергивать» упоминается шесть раз.

«Сейчас многие часто передергивают!» — констатировал резидент Comedy Club, совместив фрагмент из телепередачи с клипом Big Enough, более известным как мем «Орущий ковбой».

Фото опубликовано @garikkharlamov

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Харламов нередко высмеивает российское телевидение. В частности, он регулярно иронизирует над проектом «Давай поженимся!» и лично над его ведущей Ларисой Гузеевой. Ее соведущая Роза Сябитова критиковала резидента Comedy Club за его остроты. По ее мнению, его посты оскорбляют героев шоу с трагической историей.

Сама Гузеева признавалась, что Харламов ее «просто задолбал», и посвятила ему выпуск, героиней которого стала студентка, которая страдала от метеоризма.

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