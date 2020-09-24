Обозначен срок восстановления мирового рынка недвижимости после коронавируса

После пандемии коронавируса мировой рынок коммерческой недвижимости будет восстанавливаться медленнее, чем экономика в целом, но большинство сегментов рынка начнут оживать уже в 2020 году и продолжат в 2021-м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CBRE.

В CBRE отмечают, что пандемия нанесла мощные удары по мировой экономике и потребуются годы, прежде чем уровень активности на рынке коммерческой недвижимости вернется к значениям, предшествовавшим COVID-19. Аналитики полагают, что в кратчайшие сроки после коронавируса оправятся сегменты индустриальной, складской и арендной жилой недвижимости.

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На рынке офисов ожидается появление «гибридного» штата сотрудников, работающего как в офисе, так и удаленно. Для восстановления гостиничного сегмента, в свою очередь, потребуется возобновление командировок и групповых поездок. В торговом сегменте будет наблюдаться ускоренное развитие электронной коммерции, прогнозируют эксперты. В торговых центрах тем временем снизится число спонтанных покупателей.

Инвестиции в российскую недвижимость имеют все шансы на возврат к «доковидному» уровню к 2022 году, заключают в CBRE.

Весной 2020-го, в разгар пандемии, сообщалось, что вакантность московских офисов из-за коронавируса может вырасти до 50 процентов. Вирус вкупе с резким падением курса рубля ударили по заполняемости бизнес-центров, приведя к тому, что сделки и по аренде, и по продаже офисной недвижимости в столице практически прекратились.

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