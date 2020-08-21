В отказавшейся от карантина Швеции подорожало жилье

Пандемия коронавируса пока не оказала значимого влияния на шведский рынок недвижимости: цены на жилье в стране растут, пишет The Local со ссылкой на данные исследовательской компании Valueguard.

По данным аналитиков, за первые две недели августа 2020-го цены на недвижимость в Стокгольме увеличились в среднем на 0,7 процента. В районе Гетеборга подорожание составило 0,3 процента. За июль средняя стоимость жилья по всей Швеции выросла на 2 процента.

Как отмечают эксперты, летом на шведском рынке недвижимости традиционно фиксируется низкая активность покупателей, но в июле 2020-го продажи жилья в отказавшейся от карантина стране увеличились на 25 процентов (по сравнению с показателем за тот же месяц 2019-го). В Стокгольме число сделок выросло на 60 процентов в годовом выражении.

Ранее, в мае, Швеции предрекали обвал цен на жилье. Влияние экономического кризиса на рынок недвижимости станет ощутимым во второй половине 2020 года, заявила главный экономист банковской компании Handelsbanken Кристина Найман.

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