Россияне не захотели тратить на новогодние подарки родным больше тысячи рублей

Стало известно о том, какую сумму планируют потратить россияне на подарки к Новому году. Об этом сообщается в пресс-релизе OneTwoTrip, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 9 декабря.

В опросе, размещенном на сайте сервиса, приняли участие 2340 человек. Выяснилось, что самой распространенной суммой, которую пользователи готовы потратить на новогодний подарок, стала тысяча рублей: такой бюджет выделили 27 процентов опрошенных. При этом самый желанный подарок, который хочет получить треть пользователей, — путешествие.

Кроме того, 19 процентов респондентов готовы купить что-то на сумму от тысячи до трех тысяч рублей, 18 процентов — ничего не дарят. Бюджет от трех до пяти тысяч рублей готовы выделить 15 процентов респондентов, а по семь процентов выделяют на подарки суммы от пяти до 10 тысяч рублей и от 10 до 20 тысяч рублей.

Большинство опрошенных в этом году собирается дарить близким «приятные мелочи», их доля составила 48 процентов. Второй по популярности подарок — товары для красоты и здоровья, а на третьем месте — сладости. Одежду, обувь и аксессуары приготовили для близких 23 процента россиян, 16 процентов вручат деньги, а 10 процентов — подарят путешествие или билеты на самолет или поезд. Самые желанные города, куда туристы хотели бы получить билеты, — Санкт-Петербург, Сочи и Париж. Из внутренних направлений также часто называли Калининград, Крым и Москву, а из зарубежных стран — Таиланд, США, Турцию, Испанию и Италию.

Наименее популярный подарок — билеты на концерты или выставки. Некоторые отмечали и другие варианты — игрушки, технику, драгоценности и животных.

Ранее в декабре сообщалось, что салат оливье подорожает для россиян в 2020 году. Цены на некоторые продукты, которые используются при приготовлении салата по традиционному рецепту, заметно увеличились по сравнению с прошлым годом. Например, стоимость моркови и картофеля выросла на 23 и 19 процентов соответственно.