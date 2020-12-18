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Психологи назвали новогодние подарки с терапевтическим эффектом

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Фото: Pixabay.com

Новогодние подарки в сложное время пандемии должны нести терапевтический эффект. Даже если человек зарабатывает достаточно и ни в чем не нуждается, ему можно подарить приятный подарок. Например, тот, что напомнит ему о детстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на психологов.

Член Европейской ассоциации психотерапии (EAP) и Профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Обухова назвала подарки возвращением в детство. На своем примере она пояснила, что, несмотря на профессиональный успех, хотела бы получить в подарок калейдоскоп. «Тема подарков — как форма терапии, как бы высокопарно это ни звучало. Потому что всем хочется кусочка тепла именно тогда, когда вокруг неопределенность и происходят какие-то непонятные вещи», — отметила она.

При этом психолог Ирина Ларина добавила, что многим важно воспроизвести ощущение сказки. Этому способствует именно форма подарков, их упаковка, празднично украшенная квартира. «Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их», — пояснила специалист.

По мнению эксперта, это может быть конструктор или портативная игровая приставка.

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