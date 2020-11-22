Россия
 
Последние новости
Производитель раскрыл цену американской вакцины от коронавируса
В США разрешили лечить коронавирус «коктейлем Трампа»
Россиянам предсказали рост цен на ЖКХ в 2021 году
В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
В США назвали самые опасные российские корабли
Илон Маск за неделю разбогател почти на 14 миллиардов долларов
Главный советский маньяк Чикатило оказался внештатным сотрудником милиции
Голкипер пробил по своим воротам в матче чемпионата Германии
Китай ввел карантин в городе на границе с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне перечислили худшие новогодние подарки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Для 8 процентов респондентов самым неудачным новогодним подарком оказались предметы одежды. При этом мужчины жаловались на это втрое чаще женщин.

4 процента опрошенных назвали нежеланными подарками новогодние сувениры — свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Конфеты, шоколад или торт посчитали неудачными презентами 3 процента россиян, столько же высказались против косметики и парфюмерии.

Значительная часть (18 процентов) опрошенных назвала единичные варианты неудачных подарков, среди которых оказались кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. А 24 процента респондентов назвали худшим новогодним сюрпризом отсутствие подарка.

В 2019 году житель Норвегии прислал россиянке по почте новогодний подарок, в котором оказались 300 таблеток рецептурного препарата бупропион для лечения депрессии. Таможня решила, что в медикаменте содержатся производные запрещенного наркотика эфедрона. Получательницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина
Невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась
Скромный подарок от возлюбленной принес мужчине 10 миллионов рублей