Россияне перечислили худшие новогодние подарки

Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Для 8 процентов респондентов самым неудачным новогодним подарком оказались предметы одежды. При этом мужчины жаловались на это втрое чаще женщин.

4 процента опрошенных назвали нежеланными подарками новогодние сувениры — свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Конфеты, шоколад или торт посчитали неудачными презентами 3 процента россиян, столько же высказались против косметики и парфюмерии.

Значительная часть (18 процентов) опрошенных назвала единичные варианты неудачных подарков, среди которых оказались кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. А 24 процента респондентов назвали худшим новогодним сюрпризом отсутствие подарка.

В 2019 году житель Норвегии прислал россиянке по почте новогодний подарок, в котором оказались 300 таблеток рецептурного препарата бупропион для лечения депрессии. Таможня решила, что в медикаменте содержатся производные запрещенного наркотика эфедрона. Получательницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело