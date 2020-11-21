Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина

Странная игрушка, которая стояла на столе президента России Владимира Путина во время онлайн-саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), — подарок от организаторов мероприятия. Об этом ТАСС рассказал пресс-серетарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами», — раскрыл тайну представитель Кремля.

Встреча лидеров входящих в АТЭС в стран проходит ежегодно, однако в текущем году саммит прошел в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарево. За спиной главы государства был выставлен флаг АТЭС, а на столе стояла антропоморфная фигурка из синей ткани с пестрым узором с одним большим глазом.

По данным агентства, обычно страна-организатор саммита АТЭС знакомит участников с местным колоритом, угощает блюдами локальной кухни и организуют концерты народной музыки. Традиционным считается и жанр совместного фото в национальных костюмах.

В апреле 2019-го северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил Путину меч после переговоров во Владивостоке. «Это подарок олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас», — пояснил он. Путин поблагодарил лидера КНДР и в ответ подарил ему монету, так как, согласно русской традиции, дарить ножи — плохая примета.

АТЭС был создан в 1989 году. В его состав входит 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона — Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Сейчас в АТЭС председательствует Малайзия.