Невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась

Невеста случайно нашла заготовленное женихом ей в подарок кольцо и разочаровалась, увидев его дизайн. На снимок, анонимно опубликованный на портале Reddit, обратили внимание в Daily Star.

Героиня материала поделилась кадром, на котором запечатлена коробка с кольцом, украшенным несколькими бриллиантами. В описании к публикации она объяснила, что обнаружила его в прикроватном столике жениха. Девушка призналась, что ей не нравится украшение, и попросила у других пользователей совета, как намекнуть об этом мужчине.

Однако вместо рекомендаций на невесту обрушился шквал критики со стороны комментаторов. Они встали на защиту жениха и подчеркнули, что кольцо выглядит достойно. «Красивое кольцо! Ты просто идиотка», «Ты просто дрянь, я бы убила за такое кольцо», «Твоему жениху вместо кольца следует поменять невесту», «На месте жениха я бы задумалась, нужна ли ему свадьба с тобой», — высказывались юзеры.

Ранее в июле жених подарил невесте кольцо со своим именем и подвергся критике. Австралийка опубликовала снимок украшения, на котором фигурирует имя ее жениха Брейдена (Braden). Подписчики не разделили восторга девушки и раскритиковали дизайн аксессуара, прозвав мужчину жалким.