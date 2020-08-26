Жених два года выплачивал сотни тысяч рублей за поддельное кольцо для невесты

Подписчица закрытого Facebook-сообщества That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») рассказала о том, как обнаружила, что обручальное кольцо ее подруги за сотни тысяч оказалось подделкой. На фотографии и комментарии обратили внимание журналисты Mirror.

Как рассказал жених, он взял изделие в рассрочку на два года, поскольку оно стоило 7500 фунтов стерлингов (около 730 тысяч рублей). Позже невеста показала кольцо подруге, и та заподозрила, что аксессуар с бриллиантами и платиной, за который выплачивалась крупная сумма, был подделкой. По ее словам, его стоимость составляет не больше 10 фунтов стерлингов (975 рублей).

«Платина была изношена и плохо отшлифована: на ней было множество мелких царапин. Когда я повернула кольцо, чтобы проверить его на подлинность, я увидела надписи CZ и 925», — отметила подруга будущей невесты. Поясняется, что эти символы указывают на использованные для изделия материалы: серебро и фианиты.

Материалы по теме «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого Замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти

Разочарованная хозяйка кольца сообщила эту новость будущему мужу, и они отправились в бутик, чтобы разобраться с ситуацией. «Оказывается, ювелир продал им демонстрационный вариант, который стоит примерно 10 фунтов стерлингов, и взял с них 7,5 тысячи фунтов стерлингов. Продавцы знали, что случилось, и ничего им не сказали», — добавила автор публикации.

Сообщается, что в результате ювелиры бесплатно заменили кольцо, а также вернули паре денежную компенсацию.

В марте женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за толстые пальцы. Невеста показала украшение в Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming, в результате чего пользователи сети упрекнули ее в том, что она выбрала кольцо не по размеру.