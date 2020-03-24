Женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за толстые пальцы

Незнакомку пристыдили в социальной сети за толстые пальцы после того, как она похвасталась обручальным кольцом. Фотография ее руки попала в Facebook-группу That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где обычно высмеивают нелепые аксессуары.

Невеста показала украшение и попросила подписчиков сообщества выразить о нем честное мнение. Однако юзеры обратили внимание не на кольцо с бриллиантом, а на пальцы женщины, посчитав их слишком толстыми. «Этот размер не подходит тебе, бедные пальцы», «Скоро твой палец просто отвалится», «Мне интересно, почему ты не отстригла эти драконьи ногти перед тем, как сфотографировать кольцо на своих жирных пальцах?», «А ты вообще знала, что кольца могут выбираться по размеру?» — писали они в комментариях под постом.

В марте анонимная невеста показала обручальное кольцо и была обругана за неопрятный маникюр. На размещенном снимке запечатлена рука девушки с кольцом с крупным камнем на безымянном пальце. При этом ее ногти покрыты черным и бежевым лаком. Подписчики сообщества раскритиковали невесту за ее неаккуратный маникюр и называли его тошнотворным.

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