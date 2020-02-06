Девушка похвасталась обручальным кольцом и была обругана за «тошнотворные» ногти

Анонимная пользовательница похвасталась в соцсети обручальным кольцом с крупными камнями и была обругана за неопрятный маникюр. Фотография и критика комментаторов появились в закрытой Facebook-группе That's it, I'm ring shaming, где высмеиваются странные украшения.

На опубликованном снимке запечатлена правая женская рука с двумя кольцами на безымянном пальце. Одно из них украшено полоской из белых камней, а на другом, помимо них, размещен бриллиант миндалевидной формы.

Однако внимание подписчиков сообщества больше привлекли неухоженные ногти женщины, которые они назвали тошнотворными. «Меня сейчас вырвет, все, что я вижу на этом фото — отвратительно», «Сколько бы я ни старалась сфокусироваться на кольце, я не могу отвести глаз от этих уродливых ногтей», «У меня пропал аппетит. Она сумасшедшая?», «Прежде чем хвастаться кольцами, приведи руки в порядок», — писали они в комментариях.

В ноябре 2019 года в этой же группе появилось фото безымянного пальца невесты, который распух и посинел из-за слишком узкого помолвочного кольца. Подписчиков испугал вид руки девушки. Позже опубликовавший пост юзер написал, что украшение пришлось распилить, но палец девушки не пострадал.

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