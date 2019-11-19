Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети

Безымянный палец анонимной невесты распух и посинел из-за слишком узкого помолвочного кольца и напугал пользователей сети. Фотография ее руки попала в Facebook-группу That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где обычно высмеивают нелепые украшения.

«Кто пожертвует своим пальцем ради уродливого кольца?» — подписал снимок опубликовавший его участник сообщества.

Подписчиков ужаснул внешний вид пальца невесты. «Что может больше сказать о вашей любви, чем ампутированный палец?!» — сыронизировал один из пользователей. «Как она вообще его надела?» — удивился другой. «Мне больше интересно, как она его сняла? Кажется, не обошлось без вызова скорой помощи или ампутации!» — испугался за невесту третий. Один из участников группы предположил, что владелица кольца забеременела, поэтому подходившее ей ранее кольцо стало мало.

Пользователь, опубликовавший пост, написал позже, что аксессуар пришлось разрезать, но палец девушки не пострадал.

Ранее в ноябре неизвестную женщину пристыдили в социальной сети за неопрятный маникюр, когда она хотела похвастаться обручальным кольцом. На снимке запечатлена левая рука незнакомки с кольцом, украшенным тремя камнями, на безымянном пальце. Ее ногти покрыты толстым слоем лака розового, малинового и фиолетового цветов.

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