Женщина похвасталась обручальным кольцом и была пристыжена за «уродливые» ногти

Неизвестную женщину пристыдили в социальной сети за неопрятный маникюр, когда она хотела похвастаться обручальным кольцом. Фотография ее руки попала в Facebook-группу That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где обычно высмеивают нелепые украшения.

На снимке запечатлена левая рука незнакомки с кольцом, украшенным тремя камнями, на безымянном пальце. Ее ногти покрыты толстым слоем лака розового, малинового и фиолетового цветов. «Моя мачеха — квалифицированная маникюрша, попробую пробиться к ней на прием», — гласит подпись к посту.

Пользователи сообщества бросились осуждать женщину за «уродливые» ногти. «Похоже, сертификат сегодня дают всем подряд», «Какое уродство! Она должна зарезать своею маникюршу», «К черту кольцо, ее ногти будут сниться мне в кошмарах», «На фоне этих ногтей кольцо прекрасно» — высказались они.

В октябре еще одна неизвестная девушка сфотографировала свою новую татуировку на стопе, однако была обругана за некачественный педикюр. На фото, опубликованном в той же группе, запечатлена правая женская нога со свежей татуировкой в виде персидского орнамента и кольцами на пальцах. Однако пользователей соцсети привлек дизайн ногтей незнакомки: они были чересчур длинными, имели квадратную форму и были неровно покрашены зеленым лаком.

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