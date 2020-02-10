Невеста показала кольцо и была обругана за грязные ногти

Невеста похвасталась обручальным кольцом и была обругана в сети за грязные ногти. Анонимная фотография появилась в закрытой Facebook-группе You Said Yes But Your Finger Said No, в которой высмеивают странные снимки украшений.

На опубликованном кадре женщина демонстрирует золотое кольцо с бриллиантами. Однако подписчики сообщества обратили внимание не на ювелирное изделие, а на его неподходящий размер и неопрятный маникюр невесты. Они высказали свое мнение в комментариях под постом.

«Ей следует поменять размер кольца. Мне жаль ее пальцы. Но ногти вызывают у меня тошноту», — написал один. «О боже, какие грязные ногти», — отметил второй. «Почему люди не стесняются своего ужасного маникюра?» — поинтересовался третий. «Почисть свои ногти», — высказался другой.

В феврале 2020 года еще одну невесту раскритиковали за «тошнотворные» ногти. Фотография, на которой запечатлена женская рука с двумя кольцами на безымянном пальце, появилась в закрытой Facebook-группе, где критикуют украшения. Однако внимание подписчиков больше привлек неухоженный маникюр женщины, который они назвали тошнотворным.

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