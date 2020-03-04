Невеста похвасталась обручальным кольцом и нарвалась на критику в сети

Анонимная невеста похвасталась обручальным кольцом и столкнулась с критикой пользователей сети. Ее публикация появилась в Facebook-группе That's it, I'm ring shaming, где высмеиваются странные украшения.

Девушка опубликовала фотографию золотого кольца с небольшим бриллиантом и выгравированной буквой «К». Автор поста поинтересовалась, что подписчики сообщества думают о нем.

Пользовательницы сети высмеяли ювелирное изделие, сравнив его с мусором. «Я не знаю, что раскритиковать: кольцо или маникюр? Возможно, обе вещи», — написал один. «Нет! Оно ужасно», — отметил второй. «Кольцо выглядит дешево и некрасиво», — высказался третий. «Оно похоже на мусор, и я хочу такое себе», — пошутил последний.

В феврале невеста похвасталась помоловочным кольцом и была обругана в сети за грязные ногти. На размещенном снимке изображено золотое кольцо с бриллиантами, однако подписчики группы обратили внимание не на украшение, а на его неподходящий размер и неопрятный маникюр невесты. «Почисть свои ногти», — написал один из комментаторов.

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