Скромный подарок от возлюбленной принес мужчине 10 миллионов рублей

Житель пригорода австралийского Сиднея Дунсайд, штат Новый Южный Уэльс, получил от своей девушки в подарок на день рождения билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Австралийка преподнесла своему возлюбленному на день рождения скромный подарок — билет моментальной лотереи, который купила на почте.

Чтобы отметить знаменательную дату, влюбленные решили пообедать вдвоем. Получив подарок, мужчина сразу стер защитный слой. Пара не поняла, насколько им повезло, пока на следующий день не вернулась на почту и не обнаружила, что выигрыш составил более 180 тысяч австралийских долларов (10 миллионов рублей).

«Мы не поверили в это. Нам до сих пор не верится!» — сказала женщина.

Пара планирует потратить полученные деньги на приобретение новых автомобилей и аванс на покупку дома.

Ранее сообщалось, что жительница канадской деревни Кадоган, провинция Альберта, сорвала джекпот в лотерею благодаря скромному подарку, полученному на день рождения. Друг подарил ей билет моментальной лотереи.