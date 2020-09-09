Подарок мужа принес женщине богатство

Жительница австралийского города Мельбурн выиграла джекпот благодаря подаренному ей мужем на день рождения билету моментальной лотереи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина, которая пожелала остаться неизвестной рассказала, что они с мужем часто играют в лотерею. В ее день рождения мужчина решил подарить ей очередной билет.

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«Когда он дал его мне, он в шутку заявил, что этот билет сделает меня счастливой. На следующий день я дала ему этот же билет и сказала: “С Днем отца, дорогой, этот билет сделает счастливым и тебя”», — вспомнила она.

В результате прошедшего в субботу, 5 сентября, розыгрыша оказалось, что этот билет выиграл один из пяти главных призов в четыре миллиона австралийских долларов (220,3 миллиона рублей).

«Мне до сих пор не верится. Я не поверю в это до тех пор, пока не увижу свой банковский счет», — заявила австралийка.

По ее словам, часть денег семья потратит на ремонт кухни и отдых в тропиках, как только откроют международные границы. «Я мечтала сделать ремонт с тех пор, как мы въехали в дом, но найти на это деньги казалось недостижимой целью. Мне бы потребовалось 15 лет, чтобы скопить так много денег», — пояснила победительница.

Выигрышный билет был куплен в магазине на западе Мельбурна. Сотрудник торговой точки рассказал, что за шесть месяцев, что он руководит магазином, они впервые продали билет, который принес главный приз. «Мы расскажем всем покупателям о выигрыше и украсим магазин воздушными шарами и баннерами, чтобы отметить фантастическую новость», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Стерлинг, штат Вирджиния, выиграла миллион долларов в свой день рождения. Она решила купить билет моментальной лотереи и обнаружила, что стала победителем.