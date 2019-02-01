Американец отпраздновал день рождения выигрышем миллиона долларов

Житель американского города Харримен, штат Теннесси, выиграл миллион долларов (66 миллионов рублей) во время празднования дня рождения. Об этом сообщает UPI.
Дезинсектор Девон Браун (Devon Brown) приобрел билет моментальной лотереи в честь своего дня рождения. Стерев защитный слой, он узнал, что стал обладателем семизначной суммы.
«Я посмотрел на билет раз сто, — утверждает молодой человек. — Я до сих пор думаю, что мне привиделось». Он не мог заснуть всю ночь, а на следующее утро отправился в штаб-квартиру лотереи в сопровождении отца и двоюродного брата.
Несмотря на свалившееся на него богатство, Браун не хочет бросать работу в компании, которая занимается борьбой с вредителями. Он надеется выгодно вложить выигрыш.
В 2018 году сообщалось, что пожилая жительница канадского города Реджайна, провинция Саскачеван, получила в подарок лотерейный билет и выиграла по нему миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей). По ее словам, она никак не ожидала, что билет окажется выигрышным.