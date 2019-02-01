Американец отпраздновал день рождения выигрышем миллиона долларов

Житель американского города Харримен, штат Теннесси, выиграл миллион долларов (66 миллионов рублей) во время празднования дня рождения. Об этом сообщает UPI.

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Дезинсектор Девон Браун (Devon Brown) приобрел билет моментальной лотереи в честь своего дня рождения. Стерев защитный слой, он узнал, что стал обладателем семизначной суммы.

«Я посмотрел на билет раз сто, — утверждает молодой человек. — Я до сих пор думаю, что мне привиделось». Он не мог заснуть всю ночь, а на следующее утро отправился в штаб-квартиру лотереи в сопровождении отца и двоюродного брата.

Несмотря на свалившееся на него богатство, Браун не хочет бросать работу в компании, которая занимается борьбой с вредителями. Он надеется выгодно вложить выигрыш.

В 2018 году сообщалось, что пожилая жительница канадского города Реджайна, провинция Саскачеван, получила в подарок лотерейный билет и выиграла по нему миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей). По ее словам, она никак не ожидала, что билет окажется выигрышным.

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