Женщина выиграла миллион долларов в день рождения

Жительница американского города Стерлинг, штат Вирджиния, выиграла миллион долларов в свой день рождения. Об этом сообщает UPI.

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Пятого марта Робин Лаулер (Rabin Lawler) праздновала день рождения и решила купить билет моментальной лотереи. Выйдя из магазина, она стерла защитный слой и обнаружила, что стала победителем.

Первоначально женщина решила, что может рассчитывать лишь на 600 долларов, однако через мгновение поняла, что ей достался главный приз, составляющий миллион долларов (74 миллиона рублей). «Я остолбенела, — рассказывает она. — Я посмотрела на билет и произнесла: "Что это?"».

Согласно условиям лотереи, всю сумму можно получить лишь по частям, выплачиваемым в течение продолжительного времени. Чтобы забрать деньги сразу, необходимо отказаться от части выигрыша. Лаулер выбрала единовременную выплату и получила 601,7 тысячи доллара (45 миллионов рублей), с которых ей придется заплатить налоги.

В 2019 году сообщалось о дезинсекторе из американского штата Теннесси, который также выиграл миллион долларов во время празднования дня рождения. Несмотря на свалившееся на него богатство, он не захотел бросать работу и обещал продолжить борьбу с вредителями.

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