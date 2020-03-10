Победитель лотереи едва не лишился огромного выигрыша из-за невнимательности

Из-за невнимательности житель американского штата Колорадо едва не лишился огромного выигрыша. Об этом сообщает UPI.

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Мужчина считал, что выиграл только пять тысяч долларов (330 тысяч рублей), и до последнего момента не обращался за деньгами. Срок действия лотерейного билета истекал шестого марта. После этого выигрыш был бы возвращен в призовой фонд лотереи, и получить его стало бы нельзя.

В действительности он мог претендовать на второй приз и до конца жизни получать по 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) в год. Победитель заметил свою ошибку лишь в конце февраля и успел связаться с организаторами лотереи за два дня до истечения срока.

В 2019 году сообщалось, что в Великобритании победитель национальной лотереи успел заявить о выигрыше в последний момент. Его выигрыш составил один миллион фунтов стерлингов (84 миллиона рублей).

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