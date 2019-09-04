Нерасторопный победитель лотереи едва не лишился миллионного выигрыша

В Великобритании победитель национальной лотереи успел заявить о выигрыше в последний момент. Об этом сообщает издание The Sun.

Пожелавший остаться неизвестным британец объявился в офисе компании Camelot Group, которая курирует национальную лотерею, всего за несколько часов до истечения срока действия билета. Его выигрыш составил один миллион фунтов стерлингов (80,9 миллиона рублей). В настоящее время Camelot Group проверяет заявку счастливчика.

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Известно, что он приобрел билет в начале марта в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

Согласно правилам национальной лотереи Великобритании, у победителя есть 180 дней — около полугода, чтобы обратиться за получением приза. Если этого не происходит, деньги направляются на благотворительность.

Издание сообщает, что в 2018 году остались невостребованными около 125,1 миллиона фунтов стерлингов (10,1 миллиарда рублей по текущему курсу), выигранных в разнообразные лотереи, которые проходят на территории Великобритании.

В апреле сообщалось, что двум британцам отказались выплатить джекпот в размере четырех миллионов фунтов. Представители компании Camelot Group заподозрили, что выигрышный лотерейный билет приобрели на украденную банковскую карту. Победители не смогли назвать ни фамилии, ни адреса владельца карточки.

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