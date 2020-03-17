Мужчина обманул лотерейные автоматы и украл билеты на десятки тысяч долларов

В американском штате Аризона предъявлены обвинения злоумышленнику, который нашел уязвимость в автоматах, торгующих лотерейными билетами, и украл билеты на десятки тысяч долларов. Об этом сообщает ABC 15 Arizona.

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Летом 2019 года 40-летний Эверадо Найера-Нава (Everado Najera-Nava) обнаружил, что если вставить в торговый автомат банковскую дебетовую карту, начать покупку лотерейного билета, а затем отменить платеж, то машина не возьмет деньги и выдаст билет даром. В течение двух недель он несколько раз обманул автоматы и бесплатно получил билеты на сумму более 54,7 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). Оказались ли среди них выигрышные, не уточняется.

Найера-Нава не учел, что все прерванные транзакции регистрируются. Следователи обнаружили 289 отмененных покупок, которые были связаны с его банковской картой, и таким образом вышли на его след. Позднее организаторы лотереи устранили уязвимость, однако даже после этого злоумышленник продолжал попытки обмануть торговые автоматы и получить лотерейные билеты бесплатно. Найере-Наве предъявлены обвинения в мошенничестве и преступном использовании компьютерной техники.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании бывшего каменщика Эдварда Путмана (Edward Putman) обвинили в подделке выигрышного лотерейного билета. Девятью годами ранее он получил по нему 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей).

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