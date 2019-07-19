Надзиратель нарисовал себе выигрыш в лотерее и попал за решетку

В американском штате Иллинойс предъявили обвинения сотруднику исправительного учреждения, подозреваемому в подделке лотерейного билета. Об этом пишет WFLD.

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1 октября 2018 года 46-летний Даррелл Барри (Darrell Barry) попытался получить выигрыш в размере 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) по поддельному билету моментальной лотереи. Спустя два месяца об этом сообщили в полицию. 12 июля этого года Барри пришел с повинной.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и нарушении закона о лотереях штата Иллинойс. Оба деяния считаются серьезными уголовными преступлениями. Барри заключили под стражу до суда с правом выйти под залог в 25 тысяч долларов.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании бывшего каменщика Эдварда Путмана (Edward Putman) обвинили в подделке выигрышного лотерейного билета. Девятью годами ранее он получил по нему 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей).

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