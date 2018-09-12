Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет

В Великобритании бывшего каменщика Эдварда Путмана (Edward Putman) обвинили в подделке выигрышного лотерейного билета. Как сообщает издание The Mirror, если его вина подтвердится, ему придется отдать 2,5 миллиона фунтов (около 228 миллионов рублей).

В 2009 году компания «Камелот», проводившая лотерею, долгое время не могла найти человека, выигравшего огромный джекпот. В итоге в их офис пришел Путман с поддельным билетом и забрал деньги.

Расследование инцидента началось лишь спустя шесть лет. Полиции стало известно о дружбе между Путманом и сотрудником «Камелота» Джайлзом Ниббсом (Giles Knibbs). Незадолго до первого допроса каменщика, его приятель покончил жизнь самоубийством.

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Спустя три года следствия Путману были предъявлены обвинения в мошенничестве. Если британца признают виновным, то ему придется вернуть выигрыш. Он предстанет перед судом в следующем месяце.

Теневой министр культуры Том Уотсон (Tom Watson) поприветствовал обвинение, но выразил недоумение по поводу отсутствия массовых увольнений в «Камелоте». Он считает неправильным, что лицам, занимавшим в 2009 году руководящие посты, продолжают получать бонусы: «Им должны немедленно прекратить платить. А если Путмана признают виновным, они должны вернуть эти деньги». В 2016 году «Камелот» уже выплатил штраф в размере три миллиона фунтов.

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