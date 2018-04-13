Выигранный в лотерею автомобиль отобрали и спрятали на 50 лет

В мексиканском городе Охинага, шта Чиуауа, на 50 лет закопали в землю новую машину, которую один из жителей выиграл в лотерею. Об этом рассказывает сайт Oddity Central.

Розыгрыш автомобиля устроили организаторы местного фестиваля. По их задумке, приз должен быть погребен на главной площади города в качестве своеобразного послания потомкам. Его откопают и отдадут наследникам победителя лишь спустя полвека.

Идея не вызвала энтузиазма у горожан, которые не могут позволить себе даже подержанную машину. Они требовали не закапывать автомобиль, а отдать его нуждающимся. В ответ на жалобы власти Охинаги заявили, что не имеют отношения к этой затее и ничего не могут поделать.

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Лотерея прошла по первоначальному плану. Машину заполнили фотографиями, рукописными посланиями и разнообразными вещами из 2018 года, которые могут представлять интерес в будущем. Затем ее при помощи крана опустили в бетонную яму и замуровали.

В 2005 году сообщалось, что американские военные специалисты, проводившие исследовательские работы в Гонолулу, обнаружили капсулу времени, которую в 1872 году захоронил гавайский король Камехамеха V. В шкатулке лежали предметы с ценной информацией об истории Гавайских островов.

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