Скромный подарок друга на день рождения принес женщине миллионы рублей

Жительница канадской деревни Кадоган, провинция Альберта, сорвала джекпот в лотерею благодаря скромному подарку, полученному на день рождения. Об этом сообщает издание UPI.

Кэрол Линн Фоссен (Carol Lynn Fossen) рассказала, что друг подарил ей на день рождения билет моментальной лотереи. Женщина стерла защитный слой и узнала, что выиграла главный приз — более 75 тысяч канадских долларов (4,5 миллиона рублей).

«Я до сих пор не верю в это», — сказала Фоссен.

Победительница планирует разделить свой выигрыш с детьми.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Фэрфакс, штат Вирджиния, в день рождения выиграла в лотерею миллион долларов (77,4 миллиона рублей). Она планирует выплатить кредит за автомобиль, заплатить стоматологу и позаботиться о шести внуках.