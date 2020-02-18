На россиянку завели уголовное дело за подарок с антидепрессантом

Жительницу Волгограда Ольгу Калиновскую заподозрили в контрабанде наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 УК) из-за посылки с антидепрессантом. Ей грозит от 10 до 20 лет тюрьмы, сообщает «Коммерсантъ».

Дело на Калиновскую завели после того, как знакомый из Норвегии прислал ей по почте новогодний подарок, в котором оказался препарат бупропион для лечения депрессии и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). До 2016 года его можно было купить в России, он числился в стандартах Минздрава по оказанию медпомощи, пока производившая его фармкомпания не ушла с российского рынка и не отозвала лицензию из Госреестра лекарственных средств. Издание отмечает, что продавать такое лекарство под видом БАДа сейчас законно.

Раньше Калиновская жила на Украине, где у нее диагностировали депрессивное расстройство личности, позже при помощи знакомых она выявила у себя признаки СДВГ. Несколько раз она заказывала бупропион в Индии. Переехав к матери в Россию в 2017 году, женщина прошла психиатрическую комиссию. СДВГ медики не подтвердили, поставили другой диагноз и назначили лечение.

В конце 2019-го Калиновская получила извещение о доставке посылки из Индии. Оказалось, что ее знакомый норвежец, также с диагнозом СДВГ, решил подарить ей 300 таблеток бупропиона, потому что «знал о проблеме и хотел помочь». По словам Ольги, он купил препарат за свои деньги и не предупредил ее о подарке. Астраханская таможня решила, что в медикаменте содержатся производные запрещенного наркотика эфедрона. Получательницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

По информации «Ъ», всего в России известно примерно о десяти аналогичных делах из-за бупропиона, минимум двое подозреваемых арестованы. Первым стал случай с жительницей Урала Дарьей Беляевой, которая купила в интернете антидепрессант и заказала его доставку из Польши.

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