Следствие по делу купившей антидепрессанты в интернете россиянки возобновили

В Екатеринбурге возобновилось предварительное следствие по делу Дарьи Беляевой, с которой ранее сняли обвинение в контрабанде наркотиков из-за заказанного в Польше антидепрессанта. Об этом Беляева сообщила в своем Telegram-канале.

Она опубликовала фото документа от 27 января 2020 года, в котором говорится, что линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово снова начал следственные действия.

В ноябре 2019 года сообщалось, что обвинение с Беляевой сняли, но следствие посчитало, что девушка совершила уголовное преступление, «не осознавая своих действий», и ее захотели отправить на принудительное лечение. Сама Беляева тогда отметила, что у нее нет «ни бреда, ни голосов, ни галлюцинаций, ни психоза».

Дарья Беляева страдает шизотипическим расстройством личности. В 2019 году девушка заказала из Польши препарат «Элонтрил», содержащий бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. Ее задержали, когда она пошла на почту за посылкой. На Беляеву завели дело по части 3 статьи 229.1 УК («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Ее отпустили под подписку о невыезде.

Бупропион не указан в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его нет в списках сильнодействующих и ядовитых веществ, в перечне сильнодействующих и ядовитых веществ. В России лицензию на него отозвали в 2016 году, но он не запрещен — его просто нельзя купить в аптеках. Многие россияне с депрессией ранее беспрепятственно заказывали препарат за границей. Также иногда его используют курильщики, когда отказываются от сигарет, поскольку вещество влияет на никотиновые рецепторы и уменьшает тягу к табаку.

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