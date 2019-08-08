Обвиненную в контрабанде наркотиков за пачку лекарства россиянку поддержали

В Москве у памятника Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре начались одиночные пикеты в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которой грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за то, что она заказала пачку антидепрессантов из Польши. Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

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«Наш главный лозунг — "Болезнь не преступление"», — говорится в описании акции.

Активисты выражают протест против обвинения 24-летней Беляевой в контрабанде наркотиков в крупном размере. По их мнению, в отношении девушки нарушен пункт 2 статьи 18 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан», который гарантирует каждому гражданину право на доступные лекарственные препараты.

Дарья Беляева, страдающая шизотипическим расстройством личности, была задержана в конце апреля. Ее остановили 10 апреля, когда она пошла на почту за посылкой. Была проведена экспертиза, в результатах которой указывалось, что в полученных ею таблетках антидепрессанта «Элонтрил» содержался бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. Было возбуждено дело по части 3 статьи 229.1 УК («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»).

Бупропион не указан в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его нет в списках сильнодействующих и ядовитых веществ, в перечне сильнодействующих и ядовитых веществ. В России лицензию на него отозвали в 2016 году, но он не запрещен — его просто нельзя купить в аптеках. Многие россияне с депрессией ранее беспрепятственно заказывали препарат за границей. Также иногда его используют курильщики, когда отказываются от сигарет, поскольку вещество влияет на никотиновые рецепторы и уменьшает тягу к табаку.

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