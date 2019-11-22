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Обвиненную в контрабанде наркотиков за таблетки россиянку признали невменяемой

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Дарья Беляева
Дарья Беляева

Жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву, которой было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков из-за заказанного в Польше антидепрессанта, признали невменяемой. Об этом рассказала адвокат девушки Дарья Ручко, передает Znak.com.

Беляеву хотят отправить на принудительное лечение. Ручко отметила, что обвинение с ее подзащитной уже сняли, но следствие считает, что девушка совершила уголовное преступление, «не осознавая своих действий». Адвокат добавила, что защита намерена обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела.

Сама Беляева отметила, что у нее нет «ни бреда, ни голосов, ни галлюцинаций, ни психоза». Как рассказала адвокат, она будет доказывать, что состава преступления в действиях ее подзащитной не было. Znak отмечает, что защита смогла получить заключения психиатров, фармакологов и наркологов, которые показали, что бупропион не имеет аддиктивного потенциала, а синтезировать из него эфедрин невозможно. Следователи пока не приняли эти аргументы во внимание.

Дарья Беляева страдает шизотипическим расстройством личности, ее задержали в конце апреля, когда она пошла на почту за посылкой. Девушка заказала из Польши препарат Элонтрил, содержащий бупропион — производное запрещенного в России эфедрона. На Беляеву завели дело по части 3 статьи 229.1 УК («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов»). Ее отпустили под подписку о невыезде.

Бупропион не указан в перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его нет в списках сильнодействующих и ядовитых веществ, в перечне сильнодействующих и ядовитых веществ. В России лицензию на него отозвали в 2016 году, но он не запрещен — его просто нельзя купить в аптеках. Многие россияне с депрессией ранее беспрепятственно заказывали препарат за границей. Также иногда его используют курильщики, когда отказываются от сигарет, поскольку вещество влияет на никотиновые рецепторы и уменьшает тягу к табаку.

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