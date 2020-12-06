Психологи дали россиянам совет по выбору новогодних подарков

Психологи посоветовали россиянам, как выбрать новогодние подарки для близких людей. Их рекомендации публикует РИА Новости.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин, утверждает, что перед подготовкой сюрприза лучше поговорить с человеком и постараться понять по внешним проявлениям (мимике, взгляду и интонации), чего он хочет.

«Блеск глаз, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, зачастую "мм", "ах" или "ох", могут говорить о том, что вы попали в цель», — дал наводки психолог, рекомендовав перечислять не менее 20–30 предметов и наблюдать за реакцией человека.

Специалист Ирина Ларина считает, что лучше напрямую и заранее спрашивать близких о желаемых подарках. Тогда будет время для их приобретения, и есть шанс, что сами люди забудут разговор.

При этом психолог настаивает, что при выборе новогоднего подарка для малознакомого человека к делу лучше подойти со смекалкой.

Ранее в декабре среди россиян был проведен опрос. В пятерку самых желанных подарков на Новый год вошли деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных).