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Психологи дали россиянам совет по выбору новогодних подарков

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Психологи посоветовали россиянам, как выбрать новогодние подарки для близких людей. Их рекомендации публикует РИА Новости.

Кандидат психологических наук Вадим Мямлин, утверждает, что перед подготовкой сюрприза лучше поговорить с человеком и постараться понять по внешним проявлениям (мимике, взгляду и интонации), чего он хочет.

«Блеск глаз, легкая полуулыбка, возможно, какие-то звуки, зачастую "мм", "ах" или "ох", могут говорить о том, что вы попали в цель», — дал наводки психолог, рекомендовав перечислять не менее 20–30 предметов и наблюдать за реакцией человека.

Специалист Ирина Ларина считает, что лучше напрямую и заранее спрашивать близких о желаемых подарках. Тогда будет время для их приобретения, и есть шанс, что сами люди забудут разговор.

При этом психолог настаивает, что при выборе новогоднего подарка для малознакомого человека к делу лучше подойти со смекалкой.

Ранее в декабре среди россиян был проведен опрос. В пятерку самых желанных подарков на Новый год вошли деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных).

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