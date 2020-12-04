Дед Мороз прошелся с северным оленем по магазину в Сургуте в поиске подарков

Известный в Югре оленевод Клим Кантеров переоделся к Деда Мороза и прошелся с северным оленем по магазину в Сургуте в поисках игрушек. Очевидцы сняли происходившее на видео, ролики выложены в пабликах «Мой Магнитогорск» и «В Салехарде.ру / объявления» во «ВКонтакте».

На кадрах олень по кличке Валерчик проходит мимо рядов в торговом павильоне с новогодними украшениями, детскими товарами и подарками. Мужчина к костюме Деда Мороза держит его за поводок, снимает происходящее на телефон и, предположительно, общается со зрителями.

«Валерчику нравится [игрушка] "Говорящий щенок" <...> Валерчик пытается съесть подарки [в магазине] <...> Наклейки он нашел, наклейки обязательно возьмем. Пакетики для подарков», — говорит оленевод на камеру.

Видео было снято для вирусного ролика. В магазине «Комсомольской правде» сообщили, что сотрудники довольны визитом животного.