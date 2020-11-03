Названа особенность северных оленей Камчатки

У северных оленей, проживающих на Камчатке, есть особенность — это единственные представители семейства, у которых рога есть и у самцов, и у самок. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Кроноцкого заповедника.

В начале ноября у оленей завершается брачный сезон — самцы дерутся друг с другом за внимание самок, а позднее сбрасывают рога.

У самок рога сохранятся — с их помощью они будут отбивать свои участки пастбищ зимой и охранять детенышей.

В мае ученые Ненецкого автономного округа подсчитали с воздуха северных оленей и выяснили, что численность их популяции очень низкая. Снижение численности российские ученые связывают с браконьерством. Полученные данные позволяют предположить, что либо ученые еще не добрались до основных мест проживания оленя, либо популяция настолько сократилась, что необходимо срочно стабилизировать ситуацию.