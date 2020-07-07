В Красноярском крае северных оленей пометили спутниковыми ошейниками

В Красноярском крае специалисты министерства экологии пометили северных оленей спутниковыми ошейниками, чтобы отслеживать их миграцию. Об этом сообщается на официальном портале края.

Благодаря отслеживанию миграции животных специалисты надеются усилить контроль за популяцией вида, определяя основные места их концентрации и зимовки. Они заверили, что ошейники крепятся легко и не травмируют оленей. Сейча помечено 10 оленей, обитающих на территории Эвенкийского и Туруханского районов, и 15 оленей – на территории Таймыра.

В министерстве экологии подчеркнули, что такая работа проводится для рационального управления охотничьими ресурсами, так как численность и места размещения таймырской популяции северных оленей никто не оценивал с 2014 года. На следующем этапе животных будут определять с помощью авиации.

В конце мая сообщалось, что в Ненецком автономном округе обеспокоились малочисленностью диких северных оленей. Результаты подсчета показали, что в регионе крайне низкая численность Тиманской популяции, хотя предполагалось, что весной животных будет больше из-за миграции. Снижение численности ученые связывают с браконьерством.

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